高雄市一名黃姓男子藉酒裝傻，偷吃女同事豆腐，去年12月間在KTV對女同事襲胸，挨告後在法庭上辯稱喝酒走路不穩「靠一下」，不知摸到女同事胸部，但法官看完KTV監視器後打臉，審理後依犯《性騷擾防治法》判刑拘役30天，可易科罰金3萬元。

黃男的女同事控訴，2020年12月16日清4時許，黃男（30歲）伸出左手勾她的肩膀，接著撫摸她胸部，事後覺得受到侵犯，氣得對黃男提告。黃男出庭時向法官辯稱，他當時喝了不少酒，可能走路不穩，想扶女同事的肩膀「靠一下」，當下並不知道摸到對方的胸部。

但高雄地院法官勘查監視器畫面後發現，黃男當時走路、站姿都很穩定，沒有喝醉左右搖晃情況，見女同事時他突然伸出左手摟住對方左肩膀，再摟向自己身體，將右手伸進她的胸部，被甩開手後繼續往前走。

法官認為，黃男未尊重女同事身體自主權利及人格尊嚴，犯後又否認犯行，雖事後有意願和解，但受害人卻無和解意願，遂依犯《性騷擾防治法》的性騷擾罪判拘30天，可易科罰金一日折算新台幣1千元。全案可上訴。

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