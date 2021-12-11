人氣網紅鳳梨（吳泓毅）過去因前變性女友「罔腰」假懷孕風波意外爆紅，充滿台味、搞笑又親民的風格，讓他成功圈粉，甚至有不少藝人都是他的粉絲；最近鳳梨在IG分享被辣妹捧胸要簽名的故事，害羞地說「可不可以簽一些正常的東西」，但網友都注意到他的表情，吐槽「眼神很誠實」。

鳳梨在罔腰假懷孕風波時，超有個人風格的回應讓網友對他另眼相看，在那之後他也成為超人氣網紅，不時會開直播和粉絲互動，他經常做善事的暖男形象也廣受好評；今（11）日鳳梨在IG感謝粉絲一直以來的支持，並附上一張替辣美粉絲簽名的照片，有感而發吐露真心話。

他突然自我介紹是一名生性害羞又內向的男生，但出門在外遇到粉絲要簽名或拍照都還是會同意，卻突然強調「可不可以簽一些正常的東西…例如：衣服、帽子、手機殼之類的…」；原來照片中的辣妹，捧著傲人上圍要鳳梨簽名在胸部上，讓他害羞地表示，「有時候內心都會覺得有股罪惡感湧上心頭」。

不過，一票網友看得超仔細，紛紛吐槽他，「是不是軟軟的簽名都不好簽」、「我信你個鬼」、「你的笑容已經訴說一切了」、「那個暗爽的臉…我不相信」、「眼睛在盯哪裡看」、「笑容很誠實的」、「眼神出賣你了」、「嘴在唸經手在摸奶」。