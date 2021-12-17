近來百業連環漲價，餐飲、速食業更是漲勢兇猛，卻有一家餐廳超佛心，每份便當不僅雙主菜，而且CP值極高，一張百元鈔票還有找，震撼不少網友，紛紛跪求店名，求下架！

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，他們公司找上一家餐廳訂餐，兩個月來「每天都有驚喜」，雙主菜不提，連配菜都出現過九孔、鮑魚、蒸蛋鮭魚卵、干貝、白蝦、鮮蚵等食材，只要80元，直呼「每天的便當像開獎一樣」。

原PO說，用餐時間整間公司不輸百貨週年慶，「人生活到快40歲了，頭一次吃到雙主餐80元，還給你雞腿+日式醬燒鰻魚，去超商買微波便當也沒看過這麼便宜」。網友紛跪求店名，盼有機會讓便當下架。

「真不知道老闆賺什麼」，文章一出，引來不少人討論，許多網友感到羨慕，但也有網友認為不合理，「完全是沒行情的事，生意人可以少賺不可能賠錢」、「看起來冷凍食品居多，不是現做的」、「調理食品吧，海鮮太廉價讓人懷疑」。