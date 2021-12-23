王力宏離婚風波牽連身旁友人，事發後陳建州夫妻託李靚蕾代為澄清，讓整起事件猶如開啟續篇，「南拳媽媽」成員彈頭更發文點名陳建州，諷刺他跟眾天王都是好友，但出事卻跑最快，更在文末意有所指爆卦「王朝903是誰的女朋友XX？」，掀起網路熱議，對此，陳建州稍早首度發聲，表示自己不說話是「無權無立場對外發言」，反嗆彈頭情緒發言莫名其妙，提到很多跟他不相關的事件，要求彈頭「特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會」。

陳建州感嘆此事件沒人是贏家，全部人都遍體鱗傷。（圖／陳建州臉書）

對於被彈頭指名發文，還提及「王朝903」，陳建州今天(12/23)稍早在臉書發文回應，坦言王力宏的一場家務事發展至今無人是贏家，「大家都遍體鱗傷⋯包括整個社會的氛圍！這件事情當事人間都已經不想再擴大，但也看到有人因為過多的聯想或臆測，陷入非常為難痛苦的處境，而熟悉演藝圈的環境的朋友們，包含我自己在內，應該最能體會這當中的箇中滋味」。

陳建州認為，此時再將當事人之外的人無端捲入，是殃及無辜，也無法讓當事人得到平靜，至於沒談「蕾宏大戰」，一來覺得自己無權、無立場對外發言，「畢竟這是做為再好的朋友，也無法知道全貌的家務事！」，因此決定無論現在還是未來，「我都會用陪伴的方式，陪他們繼續勇敢面對各自的人生！」。

至於彈頭的po文，陳建州直言是「情緒發言」，讓他感到一頭霧水、莫名其妙，鎮為提及的內容大多是跟自己毫無關聯的事件，而彈頭的敘述方式，會讓媒體跟大眾，將他與這些不相關的事件有不當的聯想，因此要求「希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會」，也表態自己會陪朋友渡過人生的低谷，盼大家能有同理心，文末還邀請彈頭帶女兒來看球賽。

李靚蕾先前拋出與王力宏毀滅式離婚宣言，點名某位人妻與王力宏過從甚密，引來網友議論，21日李靚蕾又無預警拋出一語，指出：「據我所知，黑人建州和范范范瑋琪與王先生沒有不正常的關係，之後李靚蕾受訪，表示是在黑人夫妻拜託下幫忙闢謠澄清，關於網傳的4P不雅片與他們夫妻沒有關係，也否認是用排除法暗指徐若瑄，對此，陳建州當時回應：「太多不實消息和亂編的故事，謝謝靚蕾幫忙代為澄清，謝謝！」。

不料「南拳媽媽」成員彈頭卻突然發文諷刺陳建州：「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」嘲諷他平時巴著天王跟狗一樣，每個人都是「兄弟」，豈料出事後，就逃得跟猴子，坦言對此行徑感到不恥，接著還意有所指表示：「王朝903是誰的女友？」立刻掀起網友熱議是否另有隱情，不過此則貼文已遭到刪除。

至於為何如此發文，彈頭也給出回應，「我女兒把他們當偶像，我不想提別人，只是不希望，女兒偶像，是壞人」，而之所以提到「王朝903」事件，彈頭則表示聽說過一些傳聞，覺得看不下去，但自己是晩輩，不能多講，因為不想傷到別人。

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