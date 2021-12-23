王力宏被前妻李靚蕾踢爆約砲、召妓等醜聞，沒想到「南拳媽媽」彈頭將矛頭對準黑人陳建州，狂酸他「出事逃得像猴子」，還撂下狠話「誰跟我講都沒用」，不過刪除2篇開砲文後，他再次發文並語帶歉意表示「其他事，我們帶進墳墓吧」，未料稍早又駁斥「我不是道歉」。

彈頭稍早刪除２篇開砲文後，再次發文不僅直接稱呼黑人陳建州為偶像，還公開向他道歉，接著透露暴走原因在於「孩子問他叔叔他們不是籃球的救世主？什麼是『砲友』？？？你我都知，但我們的孩子不能知」，更語帶玄機表示：「其他事...我們帶進墳墓吧」，未將事件明說，反而增添外界揣測空間。

彈頭發文不認向陳建州道歉。（Devon Song臉書）

事隔一小時後，彈頭在臉書曬出新聞截圖，接著強調：「我不是道歉，我這人講事實，但不要弄我...尤其我的孩子，若再問我一次什麼是砲友，你們就死定了.....切記，然後不要來煩，我..我不是圈內人，我是玻璃圈的，真的暫時不要煩我，我還是會去看你的球」，更撂下狠話：「弄我，我一講，您們貸款都會付不出來」，再度引發網友熱議。

對於被彈頭狂酸「平常巴著天王跟狗一樣，出事後，逃得跟猴子一樣」，陳建州稍早首度發聲，強調「彈頭的情緒發言，確實是讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件」，要求他能對外說明清楚，避免造成更多不必要誤會，更感嘆：「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷」。