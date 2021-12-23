「南拳媽媽」彈頭(宋健章)22日在臉書砲轟黑人陳建州，見到兄弟出事就秒切割「逃得像猴子」，讓他相當看不起，不過就在彈頭和黑人你來我往的回應後，女星李妍瑾也加入戰局，反嗆彈頭：「你有資格批評黑人哥嗎？」而彈頭馬上出面回覆，在李妍瑾PO底下吵起來。

李妍瑾在臉書發文，直接罵彈頭：「你有資格批評黑人哥嗎？我真懶得說演藝圈男性的渣」，坦言跟黑人不熟，但每次遇到他，對方態度都很客氣，反倒是彈頭跟女生的說話方式差遠了，「你曾對我說過什麼，我沒有截圖，但聽到的人是挺多的。」暗示曾被他言語騷擾。

彈頭到李妍瑾貼文下留言。（圖／翻攝自李妍瑾臉書)

對此，彈頭也到李妍瑾的貼文底下留言，「哈哈哈，對不起，我當時妹太多了，來不及吃，不要弄了，我深深地道歉你的黑人哥」，嘻笑的態度惹怒李妍瑾，反嗆「你自己做過什麼，當時怎麼利用媒體損我的，你自己心知肚明」，並質疑：「是你要跟我道歉吧！什麼叫我的黑人哥。」而彈頭依舊不認李妍瑾指控，「謝謝您的抬舉，對不起，我腿太短，從來不敢高攀女神」。