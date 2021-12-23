台東市更生路一處民宅23日早上飄出濃濃瓦斯味，起因是50歲黃姓男子毆打同居人後，開瓦斯拿打火機揚言威脅欲引爆，僵持半個小時，最後警消合力破門攻堅，將他壓制，所幸無人受傷。鄰居表示，黃男脾氣不好，酒後常鬧事，警方將依家暴及公共危險罪依法偵辦。

台東1名黃姓男子23日早上欲開瓦斯威脅引爆，警消破門攻堅。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

黃男早上8點40分許到更生路同居人家中索取証件，同居人表示他已經拿走，黃男竟然情緒失控毆打同居人，警方接獲報案趕到，他抱起瓦斯桶、手持打火機，和警消對峙。

警方對著黃男大聲喝斥「東西放下！東西放下」，只見黃把瓦斯桶扭開氣閥，又隨即關上氣閥，然後走進屋內並反鎖，且不時開瓦斯，嗆聲不給証件就引爆。員警不敢大意，等待消防隊員布水線待命後，在屋外與黃男喊話。

黃男在僵持過程中數次開瓦斯威嚇警消人員不要接近，經多次心戰喊話無效，消防人員及警方聯合實施破門攻堅，入內搶過瓦斯桶，迅速關掉拿到戶外，接著將人拖出，並以大風扇排煙，降低瓦斯濃度。黃男被逮時雙腿發軟，隨即被帶往派出所偵辦。警方表示，黃男涉及家暴，欲開瓦斯引爆也涉及公共危險罪，將依法偵辦。

附近住戶指出，黃男平時獨居，在社區常常飲酒後心情不佳大聲咆嘯，或是做一些奇怪行為，昨天還見到拿棍子作勢打人，轄區派出所也常來關切，雖然都沒有傷及民眾，但也造成社區相當大的困擾。

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