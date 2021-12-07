俗話說「談錢傷感情」，如果又是情侶，在這方面的拿捏就要更小心了。一名女網友發文，稱她最近認識一名年收入達200萬元的對象，但對方出門堅持各付各的「AA制」，讓她覺得怪怪的，問網友意見，慘遭洗臉。

原PO表示，她認識的新對象年薪高，卻有個奇怪的觀念，「如果兩人最終不會步入婚姻，沒必要花錢養別人的老婆」。部分網友說，如果對方想追求妳，那獻點殷勤、出點費用很合理，畢竟沒人喜歡摳門的男生。

更多網友說，這名男士的想法很正常，是原PO想找飯票的觀念才奇怪，「我跟女友約會也是一餐我請、一餐你出，很公平」、「賺多少錢是他的能力，幹嘛請妳吃飯」、「他是對的啊！沒交往幹嘛免費請客」、「妳比較奇怪，擺明討便宜」。

網友勸她，如果真的不能接受，不如換一個對象，「大家怎麼想不重要，重點是妳能不能接受？不行就換一個」、「可以藉此考量雙方的價值觀，再來決定要不要深入交往、「只能說這男的沒有很喜歡妳吧」。