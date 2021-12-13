自恒大等多家大型房地產爆發財務違約危機後，大陸房地產市場受到不小衝擊，尤其是3、4線城市買氣低迷更為嚴重，許多地方政府為激勵民眾購房衝高買氣，陸續推出多項鼓勵政策，包括人才補貼、貸款額度、契稅、購房補貼等，最高的補貼額度竟可高達200萬人民幣（合台幣873萬元）。

據《界面新聞》報導，伴隨著信貸端的放鬆，中國人民銀行調降存款準備率也已落地，大陸官方亦為樓市定調為新的「良性迴圈」，至少已有10個以上的城市開始推動五花八門的鼓勵購房政策。

報導說，已經出台不同程度鼓勵購房的城市如重慶市的萬州和璧山、河南省開封和新鄉、江西南寧、河北保定、湖南衡陽、江蘇南通海安、吉林通化以及內蒙呼和浩特等。主要包括吸引優秀人才的補貼方案、提高購屋貸款額度、契稅減免、直接提供購房補貼等優惠政策。

例如湖北荊門對畢業5年內、並承諾在中心城區連續工作5年以上的大學生，以家庭為單位一次性給予購房補貼。江蘇南通海安則提出，每平方米最高600元人民幣、最低300元人民幣給予博士、碩士、大學本科與專科等不同層次人才購房補貼。內蒙呼和浩特也宣佈對畢業5年內首次在市內就業的高校畢業生給予購房補貼，一次性給予10萬元、5萬元、3萬元人民幣補貼不等。

廣西南寧則手筆更大，宣佈分A、B、C、D、E共5級人才擴大購房補貼，A類屬國家高等學校一級教授等重點人才給予200萬元人民幣、B類是國家科技重點計畫專案負責人或同級人才給予120萬元人民幣購房補貼，並依此類推。

另有部分城市選擇直接鼓勵農民進城購房以刺激購房需求，如貴州龍里、吉林通化。還有城市則直接通過契稅補貼鼓勵市民購買商品房、商業用房，例如重慶璧山與萬州、湖南衡陽、河南開封和新鄉等城市。

從貸款額度方面入手的城市則有河北保定，新規定對購買超低能耗商品住宅的購房者，增加公積金貸款額度。

報導，12月6日中共中央政治局會議強調，要支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性迴圈，各類優惠政策則依據當地市場情況做出的調整。

根據房地產市場機構易居研究院發佈的報告顯示，大陸新房銷售節奏放緩，當前庫存規模為2016年8月以來的最高值，創近5年新高，全大陸範圍新房整體呈現供過於求的情形。其中，3、4線城市房地產庫存去化壓力最大，這也能解釋上述出台購房優惠政策的城市多為3、4線城市的原因。部份重點城市也因房地產市場連續數個月下滑，例如重慶二手房交易量創10年新低，而採取鼓勵政策來刺激市場買氣。至於各種政策落地後效應如何，還有待觀察。