活動現場邀請表演團體在舞台上熱舞，注入年輕新活力。（張妍溱攝）

經濟發展局副局長李逸安表示，在後疫情期間，藉由行銷活動及民眾參與小遊戲方式，提升該市場的零售買賣機會。（張妍溱攝）

新建國市場搬遷邁入5個年頭，趁農曆新年節前，台中市政府經濟發展局19日舉行建國市場行銷活動，以消費滿200元可以參加抽獎，帶回市場特色產品作為促銷主打，帶動市場消費，讓來消費的婆婆媽媽們，人人一手拎菜、一手帶著獎品心滿意足地回家。

經濟發展局副局長李逸安表示，鑑於新冠肺炎疫情警戒三級期間，民眾減少出門採買，且市場防疫分流管制，皆影響市場經營，本場活動特別選在擁有來自全國各地南北乾貨的建國市場，希望在後疫情期間，藉由行銷活動及民眾參與小遊戲方式，提升該市場的零售買賣機會。

經發局市場管理科長蔡永福說，建國市場行銷活動是本年度的最終場。今年分別於第二、第三、清水第二、大甲第二市場，及逢甲觀光夜市、長億夜市攤販集中區辦理行銷活動，並搭配風格多變的青商市集，不僅為傳統百年市場注入年輕新活力，更有效提升市場、攤集區攤商的經濟。

建國市場自治會長蔡鈴欽說，新建國市場除了傳統攤位另結合網路商場、行動支付服務，農曆年即將到來，鼓勵民眾前來採買年貨，民眾在建國市場可一次購足過年所需食材，讓美味年菜加分。

經發局指出，建國市場近年來因為消費習慣改變，且伴隨著網路世代，原有的傳統零售功能逐漸式微，販售型態除一般傳統市場生鮮蔬果外，亦走向多元化的經營趨勢，而該市場近期亦推出購物網，使其在搬遷後的購物空間上，徹底翻轉了大眾對傳統市場的刻板印象。

「建國菜市尚蓋青」活動推出名攤產品刮刮樂遊戲，另民眾於建國市場所屬攤商及活動現場的青商攤位消費滿額200元，兌換摸彩券即可參加抽獎，另邀文青市集擺攤，如秋冬養生調理包、手工蛋捲、栗子地瓜等。