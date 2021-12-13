內政部上周通過修正修正平均地權條例、不動產經紀業管理條例，預售屋限制換約，在市場上引發熱議。華固建設總經理洪嘉昇表示，這波房價上漲，是有很多複雜原因所造成，但結果政府好像都認為，是建商造成的？其實，高雄建商立場，建商本來就不喜歡幫投資客換約！很多建商賣房子，擺明都不賣給投資客了，預期如果修法三讀通過正式實施，實質性打房意義恐不如遏止性意義，可是房價並不會因此而下跌，買不起房的問題，還是會存在。

內政部日前部務會議通過修正平均地權條例、不動產經紀業管理條例，準備實施四大打擊投機客措施，包括：限制預售屋換約：除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰50萬至300萬元；禁止炒作行為：嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰100萬至500萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科罰金100萬至5000萬元。解約申報登錄：預售屋買賣契約若有解約情形，應於30日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰3萬至15萬元，以避免虛假交易哄抬房價。管制私法人購屋：增訂私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。以及建立檢舉獎金機制：建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規的檢舉及獎金制度，經查證屬實者可以實收罰鍰總金額一定比例作為檢舉獎金，並授權主管機關另訂辦法，以利執行。

對此，華固建設總經理洪嘉昇表示，房價近年上漲速度很快，不只是台灣如此，更是全球很多國際城市都有的現象，原因是全球供應鏈斷鏈、台商資金回流、景氣和出口暢旺、游資豐沛、營建成本推升和預期通膨心理等多種、複雜因素形成，但政府似乎總認為是建商造成，殊不知財政部每年都已掌握預售屋換屋率其實只有5％不到，尤其七月實施房地合一2.0之後短炒客幾乎退場，此次內政部祭出重罰、坐牢及檢舉獎金配套來限制預售屋換約，其實，建商只是代罪羔羊。

洪嘉昇表示，站在建商立場，普遍都不喜歡客戶換約，尤其想賺差價牟利的投機客，是他獲利、又不是建商獲利，建商為什麼要配合他換約？但內政部新制似乎是針對建商來懲罰，非常不合理；另外，什麼叫炒作？難道接待中心舉辦活動也要被冠上炒作之名嗎？

洪嘉昇表示，實務上預售屋承購戶需要換屋的需求和理由諸多，包括：需金變現、因工作或家庭因素而搬遷、離異等，若堵住預售屋換約，對於以首購、換屋置產等自住需求為主的市場，預期新制只是暫時遏阻性大於實質性意義，不過，房價不會因此而下跌，很多人買不起房的問題依然存在。