新竹一名人妻與丈夫結婚才2年，丈夫就前往台中工作，此後人妻過著「偽單親」生活，邊上班邊顧2孩，豈料丈夫竟在台中與小三同居且外遇，遂憤而向小三提告求償。新竹地院審結，判小三要賠正宮15萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，於2011年與丈夫結婚，婚後育有2未成年子女，兩人婚姻生活美滿，而丈夫於婚後2年為了進修工作技能，便隻身前往台中工作，剩她一人獨自在新竹照顧小孩，不料，她於2019年6月間使用丈夫的電腦意外發現，一名何姓女子對著她丈夫喊「親愛的」、「我愛你」，她才驚知原來丈夫早自2015年就出軌。

正宮控訴，何女還曾與她的丈夫在台中同居，此外，何女多次傳送與她丈夫出遊等親密合照，又或是由她老公掌鏡所拍攝下的何女裸照，讓她深感受辱，因此罹患憂鬱症還因身心問題進行人工流產，因此憤而向何女求償80萬元。

新竹地院法官勘驗證據認定，人夫與何女的合照中，兩人均肩並肩，且男方摟著女方，此外，人夫曾拍攝何女睡覺露出胸部的照片，雖無法認定該些照片是何女用來羞辱正宮，但兩人的行為顯見逾越正常男女分際屬實。法官認為，何女破壞正宮的家庭生活美滿，侵害配偶權情節重大，盼須賠15萬元為合理。可上訴。