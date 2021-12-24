有人妻發文表示，她待業1年，面試過8間公司的行政、會計工作，但每當面試官得知她已婚後，也不看她的能力與經驗便打發她離開，讓她氣憤直呼，「單身的人就不會結婚嗎」。根據勞工局性別工作平等法規定，若雇主因為婚姻為由有差別待遇，可向勞工局申訴。

一名人妻在網路論壇Dcard發文表示，她想找一份行政、會計類型的工作，但待業了快1年，她面試了8間公司都摃龜，因為當面試官得知她已婚後便面有難色，也不看她的能力與經驗就打發她離開。

她回憶，有次面試對方一聽她已經結婚，便馬上打斷她喊，「我們不用結婚的人」，並且不停嫌棄結婚的人很不好、很麻煩，讓她無言以對，氣憤直呼「單身的人就不會結婚嗎」。

文章一推出，不少網友留言安慰，「行政類型工作競爭者太多，公司非常有得選，自然選一個最耐操CP值最高的，不是變化因素高的已婚未生女子」、「他們先預判了你會請產假的問題，這樣就是就業歧視，可以跟勞工局申訴」、「只能說政府自作聰明發明了產假，又沒有太好的配套，公司會怕也沒辦法」。

而也有過來人建議原PO勇敢表達自己的看法，「實力能說話，也能說自己目前沒有生育計畫」、「我當時意外懷孕不到一個月，去面試業務工作、我誠實告知對方之外展現了不會因為懷孕而耽誤工作的企圖心，後來也有錄取」。

根據勞動部「性別工作平等法第7條」規定，雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別、年齡、婚姻等為由而有差別待遇，違反將處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，若民眾遇到類似情況，可向勞工局申訴檢舉。