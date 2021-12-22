有民眾向媒體爆料指出，屏東大學文化創意產業學系主任葉晉嘉與人妻研究生大搞曖昧，甚至常相約研究室密會，屏東大學對此回應表示，已啟動調查程序，葉也暫停主任職務、靜候調查。

爆料民眾指出，妻子去年起至屏大碩士班進修，但今年突然在她手機通訊軟體發現，她與葉晉嘉有著超乎正常師生關係的對話紀錄。」F先生指著對話內容說，「葉晉嘉竟與我太太大吵，就只為了相處時間喬不攏，內容包括「每一週都能滿足妳，就一週不行」、「我為了週一和週二的事情跟我太太吵架，妳知道嗎？」讓他瞬間感到綠光罩頂。

妻子事後坦言，今年五月間葉晉嘉主動提出交往，他氣得向校方提出檢舉。對此，屏東大學回應，11月27日接獲通報後，當天即完成校安通報程序，12月3日接獲檢舉人調查申請書，隨即移請校內性平會事件初審小組審議，因全案涉違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」規定，將啟動調查程序。

屏大人事室也依教師法於12月14日召開教師評審委員會會議審議，決議中止葉師與當事學生的論文指導關係，針對接續課程也予以更換授課老師。為配合調查，葉晉嘉主動表明即起暫停系主任行政職務，靜候調查。