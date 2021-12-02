網紅罔腰（江嘉文）和鳳梨（吳泓毅）曾交往4年，雖然分手了仍維持友好關係，近日罔腰決定改名，並請粉絲給點意見，沒想到釣出前任鳳梨現身留言區，給出「4字」建議，讓網友都笑翻。

罔腰今(2日) 凌晨發文，透露認真想改名，並列出一長串算命師給的候補名單，但還拿不定主意，因此徵詢粉絲意見，「可以幫我選名字嗎？跪求。我選到自己發燒還在看。」

不少粉絲見狀都踴躍給意見，而有趣的是前男友鳳梨也出聲，「改這樣…江薑漿槳…」，無厘頭的建議逗笑不少網友，該留言短短時間就吸引上百人點讚，不過罔腰似乎相當無言，僅在回覆中Tag男方帳號，並沒有多說話。而罔腰疑似怕選定的名字外洩，已經將原本的貼文刪除。

罔腰在2019年結束和鳳梨的4年情，之後雖經歷假懷孕等風波，目前則與男友Teddy穩定交往中，也沒和鳳梨交惡，兩人時常會透過社群網站互動，之前萬聖節時，罔腰PO出躺在床上擠出超兇雙峰的辣照，嬌喊「萬聖節我什麼都不扮，我扮你女友」，引來鳳梨留言「？？？？？」她則回覆「不是你，別誤會…」，逗趣互動看起來關係相當不錯。