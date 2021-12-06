網紅鳳梨昨(5日)貼出與前女友罔腰合照，讓網友責怪他沒顧及現任女友歐菈感受，鳳梨今(6日)隨即又貼與現任女友歐菈的合照，前後任女友神似程度令許多網民驚呼傻眼，熱情粉絲則紛紛祝福說「還是秘書(歐菈)最匹配」、「可以娶了，必娶女人」。

鳳梨和罔腰分手後，也終於情訂辣妹DJ歐菈，而上個月26日曬出探班女友照時讓粉絲羨慕，因辣妹DJ歐菈有著火辣身材，在她社群中能見歐菈穿著薄紗海軍服，還露出愛心型胸貼，讓好身材一覽無遺。怎料鳳梨昨(5日)突然曬出與罔腰合照，網友除看了驚呼「有點像(歐菈)」、「認錯+1」外，也讓人憶起兩人從熱戀到分手的紛紛擾擾。

鳳梨的照片中看似一臉無奈，並寫道「見到這個人都沒什麼好事…看到我不是凹產品就是拿錢…也沒看她拿錢給我花…」而罔腰也在臉書曬合照並寫道「一年一次暴力討債，順便討論之後工作發展，祝彼此更好。」。鳳梨雖在留言強調「她單純來處理公司的事情而已」但仍有網民介意「案情不單純～」。

鳳梨解答網友的疑惑。（圖／鳳梨臉書）

另有臉友則留言解釋說「現任(歐菈)有在家、有在場，她表示不覺得有什麼，她還追蹤前任並點讚」，鳳梨今(6日)隨即貼出與女友歐菈的合照說「見到這個人都沒什麼壞事…看到我不是燉雞湯就是按摩…也沒看她花我什麼錢…」以照樣造句幽默回應，似乎也在說明現任女友的體貼及財務獨立。

此外，鳳梨還加碼留言自爆說「她(歐菈)單純來處理孩子的事情而已...」除了引來數百網友莞薾爆讚之外，許多熱情粉絲也看好兩人未來感情進展，紛紛留言說：「那就快定下來吧」，「娶一娶了啦」，「好好珍惜！」，不吝給予鳳梨與歐菈暖暖祝福。