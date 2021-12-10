東森購物網深耕「東森農場」系列商品，以往九成都外銷的台東鳳梨釋迦，這次東森購物與小農合作，推出10台斤一箱約9~11顆台東鳳梨釋迦，以每箱700元優惠，東森購物網董事長王令麟力挺小農，再加碼50％東森幣回饋，一開賣就訂單湧入，熱銷超過一萬顆。

台東特產「釋迦」是遠近馳名，台東縱谷因具備得天獨厚的氣候，讓初鹿到太麻里以北短短三十公里，綿延1800公頃的鳳梨釋迦田，每年六月中至隔年四月一年結果兩次，都是釋迦的盛產季。東森農場經過長時間不斷努力，終於說服農家，保留最新鮮甜美的「東森嚴選」台東鳳梨釋迦，以產地直送的方式提供給東森購物。

農委會主委陳吉仲及立委劉櫂豪日昨化身購物專家親上「東森農場」節目，以實際行動支持台灣農民。

東森購物網表示，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4000組，每檔銷售成績表現亮眼，幫助農民大拚內銷，而東森農場販售的各項農產品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售。