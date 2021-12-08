溫昇豪與隋棠合演的經典夯劇《犀利人妻》已過了11年，「可是瑞凡，我回不去了」這句話至今也仍是經常出現的網路金句，粉絲敲碗這對無緣夫妻再度合體，如今終於讓大家等到了！兩人現在正合作拍攝新戲《親愛壞蛋》，時報周刊CTWANT於十二月二日傍晚獨家直擊溫昇豪與隋棠對戲，究竟是何種親愛關係，令人期待。

溫昇豪留了鬍渣的大叔造型，頗有男人味，原來這是他在這部新戲的造型。（圖／攝影組）

《犀利人妻》中溫昇豪與隋棠兩人完美詮釋負心老公溫瑞凡與絕地大反攻的賢妻良母謝安真，一句「可是瑞凡，我回不去了」言猶在耳，相隔多年兩人終於再續前緣，新戲《親愛壞蛋》近日開拍，本刊也直擊十二月二日下午兩點，溫昇豪現身南港展覽館出席記者會活動，三點多活動結束後，他由助理陪同搭乘賓士廂型車離開。

穿著簡單襯衫牛仔褲的隋棠，紮起馬尾的樣子十分俐落。（圖／攝影組）

溫昇豪留了鬍渣的大叔造型，頗有韻味，原來這就是他新戲的造型，載著他的箱型車於陽明山一處隱密的住宅停下，現場已經有劇組人員上工準備好拍攝工具，晚間六點半左右正式開拍，在溫昇豪之後，隋棠與另一年輕女演員一起走進屋內，劇中一家三口團聚開拍。

開拍前隋棠疑似拿著劇本在做最後翻閱。（圖／攝影組）

隋棠穿著簡單的襯衫、牛仔褲，紮起馬尾，比起過去溫婉的謝安真形象，感覺多了一些俐落，而溫昇豪則著寬鬆外衣，對比十年前更加有味道，劇中隋棠先是一臉嚴肅走到定位坐下，「家中」地上除了有行李箱外，也有許多未整理的書籍，她和溫昇豪說了幾句台詞後起身，接著拿起一本書朝對方輕輕丟去，但看起來並不像是在吵架，反而有點調情的味道。大約七點半左右，這一場的拍攝工作結束，工作人員收拾好工具後陸續離開。

隋棠和溫昇豪說了幾句台詞後起身，接著拿起一本書朝對方輕輕丟去。（圖／攝影組）

最近或許是因《犀利人妻》後再合體溫昇豪，隋棠開始以劇中角色「謝安真」名字宣傳暖身，除了推薦商品時標記「安真幫你選好物」，也會以「安真」身分和溫昇豪在臉書上互動留言，溫昇豪10月時預告兩人將再次合作，他分享合照並寫下：「誰說分手後不能是朋友？」同時註記「犀利人妻」、「瑞凡」、「安真」等令人懷念的關鍵字，看來兩人為新戲宣傳，從現在就已經開始鋪哏，好勾起粉絲的回憶，誰說回不去了呢？

自從11年前《犀利人妻》創下超高收視與話題後，粉絲一直很期待再看到溫昇豪與隋棠攜手合作。（圖／攝影組）

於2010年播出的《犀利人妻》，不管是劇情還是台詞，都成為當時最流行的話題，甚至連「小三」朱芯儀腳上的紅高跟鞋也熱賣。（圖／翻攝自網路）

此外，溫昇豪近年演出一部又一部叫好又叫座的戲劇，包括《火神的眼淚》、《最佳利益》、《茶金》等，也在《俗女養成記》、《逆局》、《華燈初上》等多部高討論度影集中客串，他曾笑說：「台劇越來越好，我客串很多好戲，就像孔劉客串包括《魷魚遊戲》那樣。」除了拍戲，他也為電影、影集擔任戲劇監製以及製作人，助攻戲劇發展不遺餘力。。

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