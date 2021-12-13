台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)今年營運可望逐季成長，公司看好接單持續向上可望帶動明年業績持續成長；今日帶量上漲，盤中漲幅約4%，表現強勁。

榮剛11月自結合併營收為8.88億元，月增9.93%，較去年同期增加68.59%。榮剛11月營收創下26個月以來新高，隨著產品售價調整，未來營收預計還有高峰可期。且產品組合中高毛利產品出貨量拉升，也將帶動毛利提升。

榮剛下半年營運持續增溫，帶動2021年1-11月自結合併營收79.2億元，較去年同期增加12.22%。

榮剛指出，依照今年接單逐季往上的趨勢，第三季及第四季的高接單量將持續發酵，未來的月營收有望持續增長，整體第四季的表現會比第三季更好，預估全年獲利將是數年來最亮眼的表現。

榮剛前三季稅後淨利5.06億元，改寫近6年同期高。法人看好榮剛今年訂單價、量逐季走升，第四季營收、獲利可望再優於第三季，並助全年營運比去年明顯成長。展望明年，公司看好航太用鋼需求回溫、機械模具續強，且50噸電爐明年下半年將投產，營運可望保持成長動能。

榮剛受惠接單、出貨量逐季提升，今年以來營收、獲利逐季成長，前三季稅後淨利5.06億元，創近6年同期新高。第四季營收、獲利預料再優於第三季，今年全年EPS挑戰1.6元以上，改寫近10年高。公司看好航太業持續回升，對明年營運持樂觀態度。