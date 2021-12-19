台股韌性高，美股活力強，兩個股市國人都喜歡，透過手機APP交易更是方便。但是，銀行、金管會再提醒，對於下單的交易平台，股友有沒有注意到它的安全性、保障性？多個境外投資交易平台近日再被點名，eToro、SogoTrade等等都是「未經金管會核准的交易平台」，未知的投資風險隨時會浮現！

花旗(台灣)銀行近日就公開提醒客戶，「eToro為未經金管會核准的交易平台」，如果透過該APP投資國外金融商品，「一旦發生交易糾紛將無法獲得保障！」

匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如也表示，美股沒有漲跌限制，是個極有效率， 可以反映長期投資的資本市場。利用隨買隨賣適當操作，可以賺取良好獲利，「 但投資人必須慎選交易平台」。

金管會10月間去函銀行公會，依信用卡友使用權益，民眾在有條件下能在境外投資平台刷卡。此項通知，並不代表金管會已核准這類境外交易平台的合法性。金管會曾在2019年11月及2020年7月都有兩度示警，強調eToro非台灣合法證券期貨業者。

信用卡發卡行若要放行卡友刷卡支付美股交易費用，金管會要求，發卡行有兩件事要做到：一、持卡人在類似平台刷卡後，就要即時發送相關投資風險示警訊息；二、要在官網或帳單上揭示這類平台風險。

花旗(台灣)銀行17日在官網上的平台風險揭示，或許是要符合金管會的要求，但花旗的網路銀行、手機APP「行動生活家」本身就有「外國股票/ETF」的線上下單交易項目，能讓客戶加快進程。花旗(台灣) 銀行表示，24小時電話服務/手機/網路銀行可以下單美股、港股、ETF，還每筆最低手續費率0.65%起。

匯豐(台灣)商業銀行第三季以來，新增美股「隨買隨賣功能」，已接近神級服務，買美股當天即可立即獲利出場，賣出成交後即可再度買進。曾詩如表示，在銀行架設的平台上交易，比使用國外股票APP下單，安全又有保障，銀行系統還能於下單前確定帳戶是否足額的資金作為投資，投資人更可以免除違約交割的風險。