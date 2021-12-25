由於投資人對於Omicron變種病毒可能衝擊經濟的憂心獲得緩解，激勵美股在本周最後一個交易日連三漲，其中標普500指數收盤更再度改寫新高。周五（24日）受到耶誕節假期關係，美國股債市均休市。

周四（23日）美股收盤，道瓊工業指數上漲196.67點或0.55％，為35950.56點。標指走高29.23點或0.62％，以4725.79點報收。那斯達克指數更勁揚131.48點或0.85％，收在15653.37點。

總計一周那指收高3.2％、道瓊與那指周線漲幅各為1.7％與2.3％。

兩大疫苗製造商阿斯特捷利康（AstraZeneca）和諾瓦瓦克斯（Novavax）周四釋出利多，表示它們的疫苗可以有效預防Omicron感染。另外還有一項對抗疫情的正面發展，就是美國食品藥物管理局（FDA）已經批准默沙東針對高風險成年患者研發的抗新冠病毒口服藥。前一天輝瑞另一款效果更好的新冠口服藥「Paxlovid」也獲得緊急使用授權。

雖然根據英國數據顯示，與Delta相比，Omicron染疫住院風險大幅降低，不過公衛專家仍警告這場對抗疫情的戰爭離結束還有一段時間。 然而Omicron的出現，已令美股今年最後一個月波動加劇。不過今年以來，整體股市表現依然強勁。

John Hancock投資管理首席投資策略師麥斯金（Matthew Miskin）表示，隨著今年漸近尾聲，市場上充斥許多負面情緒。不過市場仍想繼續看到經濟強勁增長的消息，以及有關疫情的正向發展，以讓投資人能在封關前尋求如何進行資金配置的線索。

美國周四還公布上周初領失業金人數，由於就業市場持續緊俏，使得初領人數仍舊低於疫前水準，此外消費者支出持續增強，也意味美國經濟可望到年底能有強勁的結束。

年初以來，標指漲幅累計已達26％。不過分析師指出，隨著聯準會將在2022年開始升息，明年股市環境可能將出現大幅轉變。