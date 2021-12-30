路透社今天的數據顯示，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數過去7天創下新高，本月22日和28日之間，全球每天平均篩檢出近90萬例確診。

Omicron變異株肆虐下，美洲的美國、加拿大、阿根廷，歐洲的法國、葡萄牙、希臘、英國、義大利、瑞士等過去24小時的單日確診都衝上歷史新高。

以下為綜合法新、路透和美聯社的各國疫情發展：

※ 美洲

● 美國

Omicron肆虐下，美國COVID-19新增確診平均值來到史上新高。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據顯示，截至28日，7天的滾動平均病例數來到26萬5427例，高於2021年1月中、前一波疫情高峰寫下的25萬1989例紀錄。

耶魯公共衛生學院（Yale School of Public Health）教授佛曼（Howard Forman）告訴法新社，這個數字可能只是冰山一角，全美目前每天的感染人數「可能超過50萬」。

全美每天約有9000人住院治療，1100人病歿。

美國累計超過82萬人命喪COVID-19，病故人數高居全球第一，其次是巴西、印度。

● 加拿大

加拿大今天有6個省的COVID-19單日確診病例翻新紀錄，促使地方當局祭出更多限制來遏止疫情擴大。

升幅最大的是魁北克省、安大略省、卑詩省，而這3省也是加國人口最多的省。魁北克省通報過去24小時新增超過1萬3000例，安大略省1萬436例，卑詩省2944例。

曼尼托巴省、亞伯達省、紐芬蘭-拉布拉多省同樣寫下歷史新高。曼尼托巴省通報947例，打破前一天剛寫下的825例紀錄；亞伯達省2775例，紐芬蘭-拉布拉多省312例。

卑詩省宣布延後耶誕假期過後的返校日，讓教職員有充分時間加強衛生措施。紐芬蘭-拉布拉多省則說，假期過後各校將改為遠距教學。

● 阿根廷

阿根廷COVID-19單日確診數今天來到4萬2032例的歷史新高，超越今年5月寫下的4萬1080例紀錄。

衛生部今天表示，過去24小時記錄到26死。

阿根廷人口4500萬，自疫情爆發以來累計555萬6239人確診，11萬7111人病故。

阿根廷與其他拉美鄰國，有著全世界最高的人均死亡率。

※ 歐洲

● 法國

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今天告訴議員，境內過去24小時新增20萬8000起確診病例，創下全國和歐洲紀錄，等於每秒有2人確診，顯示疫情大浪來襲。

根據維宏提供給議會的數據，單日20萬8000人確診，自28日破紀錄17萬9807人確診增加了15%，自25日以來已翻倍。

維宏27日已警告，過去一週來毫無限制的耶誕派對和家庭聚餐，導致疫情快速蔓延，到了明年1月初，法國單日確診可能增至逾25萬人。

有鑑於此，巴黎市今天宣布，31日起，民眾上街必須佩戴口罩，違者罰款135歐元（約新台幣4300元）。

在此之前，法國各地已強制規範民眾在公共室內場所和搭乘公共運輸工具時佩戴口罩。

● 葡萄牙

葡萄牙今天通報過去24小時有破紀錄的2萬6867人確診，遠高於前一天的1萬7172人。

所幸單日死亡病例僅12起，不僅低於前一天的19起，也遠低於1月底高峰期的300多例。加護病房的重症患者人數今天維持在151例，同樣遠底於1月底的900多人。

14天感染率則從28日的10萬分之804，躍升至10萬分之923。

衛生部長特米多（Marta Temido）28日警告，義大利單日確診可能持續上升，到明年1月第一個星期可能來到3.7萬例。不過她表示，近期祭出的防疫限制措施應該會有抑制效果。

● 希臘

希臘衛生單位今天通報，境內COVID-19新增確診比前一天暴增了7000多例，達2萬8828例，達歷史新高，另有72起死亡病例。

Omicron傳播力超強，希臘篩檢首起Omicron病例至今還沒滿1個月，這支病毒株似已成為境內主要流行病毒。

酒吧、夜店、餐廳將被迫於午夜關門，不可提供站位也不能播放音樂。跨年夜則可例外營業至清晨2時。

有關當局上週已經開始加強防疫作為，強制民眾於公共空間佩戴口罩，耶誕節與新年禁止在公共空間舉行相關慶祝活動。

衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）在記者會中表示，如果各方全力配合防疫措施，希臘有機會於明年1月中過後恢復正常。

● 英國

政府統計數據顯示，英國今天通報新增18萬3037起確診病例，刷新昨天的紀錄，且比昨天多出逾5萬3000例。

衛生官員說，目前社區感染有90%是Omicron引起。

英國的染疫住院人數也急遽增加，根據官方數據，英格蘭今天有1萬462人因感染COVID-19住院，比前一天多916例。其中有771人需要躺在機械式呼吸輔助病床上，這個數據在12月幾乎沒有變動。

此外，英國有57人在確診28天內不治，比28日通報的18人多，但遠低於本月初通報的數據。

● 義大利

義大利單日確診再創新高，衛生部今天通報9萬8030人染疫，高於前一天的7萬8313人。COVID-19相關死亡病例有148起，低於前一天的202起。

義大利自去年2月出現首起COVID-19確診以來，迄今累計13萬7091人染疫病故，為僅次於英國的歐洲第2多，也是全球第9多。義大利同時累計585萬起確診。

● 瑞士

瑞士COVID-19新增確診來到破紀錄的1萬7634例。Omicron變異株如今已是瑞士COVID-19主要病毒株，占總病例的58%。

瑞士疫苗覆蓋率在西歐排後段班，860萬人口僅67%完整接種。疫情惡化下，衛生部長柏塞茲（Alain Berset）再度呼籲民眾接種疫苗、施打加強針。

整體來說，自2020年2月爆發疫情以來，瑞士和列支敦斯登侯國有近130萬人染疫。

政府這個月稍早加強防疫措施，但並沒有做到局部封城的地步。

柏塞茲說：「下一套防疫措施，包括勒令場所關閉，已經準備好了。一旦有關Omicron危險性方面的較為正確數據出爐，政府將可快速做出決定。」