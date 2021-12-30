投資人把對Omicron疫情的擔憂拋到腦後，由沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）和Nike等零售商領軍，周三美股道瓊指數和標普500指數再創歷史收盤新高。「聖誕行情」持續發威，道瓊指數連漲第6天，為將近兩個月來首次創新高，標普500指數則為今年以來第70次改寫歷史收盤高點。

周三收盤，道瓊工業指數漲90.42點或0.25%，為36488.63點，連漲第6個交易日，創下今年3月5日至15日連漲7天以來最長的連升記錄。標普500指數漲6.71點或0.14%，為4793.06點。那斯達克指數跌15.51點或0.1%，為15766.22點。

最新公布的報告顯示在今年的年終節日購物季期間，美國零售業的銷售表現亮眼，全球主要醫藥保健企業沃爾格林聯合博姿和跨國體育用品店Nike分別上漲1.59%和1.42%。

美國11月商品貿易逆差擴大，並創下歷史新高。美國11月消費品進口創新高，因這場大流行病導致美國人縮減了在服務方面的支出。另一方面，出口繼前一個月創下歷來最強勁的增長後有所回落。

部分初期研究指出，感染Omicron病毒的住院和死亡風險沒有先前一些變種病毒嚴重，緩解投資人對於旅遊等經濟活動被打亂的擔憂，並帶動標普500指數在本周頻創新高。

不過，周三標普1500航空公司指數仍然下跌。美國疫情不斷升溫，由於越來越多員工在確診後必須隔離導致排名困難，達美航空和阿拉斯加航空集團周二又再取消數百個航班。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅能源股、通訊服務股和金融股收黑，分別跌0.63%、0.31%和0.07%。

個股方面，維多利亞的秘密股價大漲逾12%，該內衣零售商表示今年假期的銷售強勁，並宣布規模達2.5億美元的股票回購計畫。

特斯拉執行長馬斯克已行使所有明年到期的選擇權，顯示其售股計畫已經完成。特斯拉股價仍下跌0.21%，全年表現亮眼，仍有望收漲54%。

所謂的「聖誕行情」是指在一年最後5個交易日和新年頭兩個交易日，美股通常會上漲。惟市場人士警告不要過分解讀每日走勢，因年終節日期間的交投往往最為清淡，可能誇大了市場波動。

隨著2021年即將結束，在史無前例財政和貨幣激勵措施提振下，美國主要指數可望連續第三年交出令人驚豔的成績單。標普500指數料將創下1999年以來最強勁的3年表現。

標普500指數今年以來上漲28%，可望創下史上最大全年漲幅。此外，標普今年以來第70次改寫歷史收盤高點，僅次於1995年的77次中。

在供應鏈瓶頸和強勁的經濟反彈導致物價飆漲之際，明年市場關注的焦點將轉移到聯準會的升息路徑。