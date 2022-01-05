渣打銀行發表2022年投資展望報告，看好股票與黃金2022年的表現，在總體經濟環境下，渣打銀行認為2022年的經濟成長仍有機會高於長期趨勢，上半年更可能強於下半年。儘管聯準會可能在下半年開始升息，但央行的政策水準可能仍遠低於抑制股市的水準。美國和歐洲則有機會繼續引領全球成長，反觀中國可能實現軟著陸。渣打銀也釋出2022年五大投資趨勢，美元指數H1多空拉鋸價位97.8的觀點。

渣打銀財富管理處主管陳太齡指出，雖然通膨爭議不太可能快速平息，但基本上仍將維持溫和上升。全球供應斷鏈的情況可能會延續到2022年上半年，但隨著供給逐步回升，需求成長從2021年的歷史高檔開始放緩，局面或有改善的機會。因此，美國的通膨率可能仍保持在3%左右，除非工資與物價出現螺旋式上升，通膨預期才可能再度攀高，若沒有其他通膨蔓延的跡象，聯準會進一步加大緊縮力道的情況應該不至於出現。

渣打銀點出了2022年的五大投資趨勢：

一、看好股票跟黃金。在這樣的基礎場景設定下，渣打銀行財富管理團隊看好股票和黃金的投資前景，預期將優於投資級債券和現金。疫情引起的經濟衰退在邁入2022年第一季後將屆滿兩年，市場或許早已渡過最初的復甦飆升階段，但2022年股票表現仍將有機會受惠於企業盈餘成長的推動，但相比過往表現會溫和一些，波動也會略高。而過往的數據也證明，在聯準會升息周期開始前的6-12個月，股票表現相對良好。此外，面對通膨水準不斷走高於或持續時間超過市場預期，黃金也會是極具吸引力的避險工具。預估黃金將在一定程度上緩衝股市波動對投資組合帶來的衝擊。同時，預期下半年美元回落也會在長期提供金價支撐。未來10個月黃金上看1900美元。至於美元指數在97.8附近將呈多空拉鋸。

二、市場投資策略攸關股票的表現。股票投資策略上，看好美國和歐元區。成熟市場的股票表現勝過新興市場主要來自三個驅動因素。首先，美國和歐元區的成長強勁將對企業盈餘提供支撐，再加上政策利多的效應。其次，在美元走弱、中國大幅轉變政策方向和新冠肺炎疫苗廣泛接種帶動有望推動新興市場經濟復甦之前，成熟市場仍具備相對投資優勢。最後，由於市場波動性將逐漸上升，加上具投資吸引力的股票跟產業機會較為分散，如何善用波動性來產生收益，也是成熟市場景氣能見度較高、產業前景明朗也是讓人青睞的主要原因。