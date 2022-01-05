消息面：

1.根據美國勞工部公布的職缺和勞工流動率調查（JOLTS），去年11月美國自願離職人數增至453萬人，較10月增加8.9%，並創下歷史新高。整體職缺數為1056萬個，雖低於市場預期的1100萬個，並較10月的1109萬個減少，但仍超過千萬。11月離職人數占就業總人數的比率為3%，與9月持平。職缺率為6.6%，低於10月的7%，但遠高於先前水平。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月製造業活動指數為58.7，不及市場預期（60），並創下去年1月以來新低。製造業投入價格分項指數為68.2，低於市場預期（79.5）。製造業新訂單分項指數為60.4，就業分項指數為54.2。

3.市場對Omicron變種病毒的擔憂緩解，以及OPEC+決定維持2月起每日增產40萬桶的計畫不變，反映出樂觀的供需前景，受此激勵，周二美國期油上漲0.91美元或1.2%，收在每桶76.99美元。布蘭特期油收漲1.02美元或1.3%，為每桶80美元，創下2021年11月以來最高價。市場預期美國周三公布的上周原油庫存將連跌第6周，亦為市場帶來提振。

4.Omicron變種病毒導致染疫病例激增，但市場認為該病毒較為溫和，對經濟的影響應該有限，加上聯準會即將升息等因素，美元兌日圓連漲第5天，並創下5年新高。周二ICE美元指數尾盤微漲0.06%。日圓貶值0.65%，報116.08兌每美元。此前，美元一度升至116.34日圓，創下2017年1月11日以來的5年新高。

5.投資人擔心Omicron疫情恐加劇通膨情勢並拖累經濟復甦，避險資金流向金市，周二美國期金價格上漲14.5美元或0.8%，報每盎司1814.60美元。現貨金漲0.7%，為每盎司23.02美元。鉑金漲1.7%，為每盎司970.73美元。鈀金漲2.2%，為每盎司1865.27美元。