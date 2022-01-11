輝瑞公司執行長伯爾拉（Albert Bourla）周一表示有必要針對Omicron變種病毒重新設計新冠疫苗，輝瑞應能在3月準備好推出新版疫苖。

伯爾拉表示，輝瑞與合作夥伴BioNTech正在研發一款專門針對Omicron變種病毒的疫苗，以及另一款由舊版疫苗和Omicron疫苖組合而成的疫苖。

他在摩根大通舉辦的年度醫療產業大會上表示：「我認為這是最有可能發生的情況，我們正在研究更高的劑量，我們正在制定不同的計畫表。諴如我們所說，我們現在正在進行很多事」。

伯爾拉表示，輝瑞可能已經準備好為一款更新版疫苗向美國監管部門申請使用授權，預計最快在3月推出。輝瑞已經建立起了龐大的疫苗產能，因此立即轉換不會是問題。

他並表示，對大多數人而言，新冠疫苗最終可能成為一種每年接種的疫苗，而一些高危險族群可能需要更常接種。

莫德納（Moderna）執行長Stephane Bancel)上周表示，今年秋天可能還需要再接種一次新冠疫苖（第4針），因為第三針的防護力可能在接種後幾個月內下降。