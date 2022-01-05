台郡第四季達標 2021全年營收創新高 18:142022/01/05 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美系新品出貨受長短料干擾減緩，拉貨動能恢復之下，軟板廠台郡（6269）第四季營收表現優於預期，台郡第四季營收122.87億元、年增14.94％，優於公司原訂的年增個位數百分比。 台郡5日公布12月營收45.04億元、月增5.33％、年增23.15％，累計2021全年營收達355.69億元、年增18.97％，創下歷史新高。 世界先進滿載 業績可望季季增 《半導體》聯發科上季財測將輕鬆達陣 今年股利紅包拚逾60元 #台郡 #季營收 #第四 #達標 #營收創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7年業績全達標 因上班時間回家遭資遣 網揭暗黑真相 08:222022/01/04 生活 《光電股》Mini LED需求續強 富采增產挹注動能 11:592022/01/05 財經 《興櫃股》國鼎新冠口服藥二期臨床達標 拚4月申請美EUA 15:062022/01/05 財經 德微去年營收創新高 今年獲利拚賺一股本 17:092022/01/05 財經 空軍春節戰備 16架F-16V大象走路 1200萬新頭盔曝光 12:332022/01/05 政治 《半導體》矽格上季營收寫次高 去年成長達標締新猷 10:342022/01/05 財經 供電穩定度投變數！企業憂心 缺電噩夢恐成真 04:102022/01/04 財經要聞 毅嘉2021年營收 3年新高 04:102022/01/04 證券．權證 載板熱 南電2022續旺 04:102022/01/04 證券．權證 谷底已過 大和資本初評晶碩買進 09:192022/01/04 財經 宏捷科 2022先蹲後跳 04:102022/01/05 證券．權證 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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