美系新品出貨受長短料干擾減緩，拉貨動能恢復之下，軟板廠台郡（6269）第四季營收表現優於預期，台郡第四季營收122.87億元、年增14.94％，優於公司原訂的年增個位數百分比。

台郡5日公布12月營收45.04億元、月增5.33％、年增23.15％，累計2021全年營收達355.69億元、年增18.97％，創下歷史新高。

世界先進滿載 業績可望季季增
《半導體》聯發科上季財測將輕鬆達陣 今年股利紅包拚逾60元
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