2021年IC設計產業在行情大好，多家指標大廠聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)等營收均寫下歷史新高，連帶IC設計通路營運自然也是水漲船高，兩大指標股大聯大(3702)、文曄(3036)營收均寫下歷史新高，益登(3048)全年營收則為歷史次高。

受惠傳統旺季，下游客戶出貨暢旺帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁，以及上游半導體原廠陸續調漲價格等因素影響，大聯大去年12月營收705.1億元、月成長1.7%、年成長28.2%，為單月歷史次高；去年第四季營收為1993.8億元、季減少1.25%、年成長25.1%，表現超越財測；累計2021全年營收7786.1億元、年成長27.6%。

文曄去年12月自結合併營收約453億元，月減少4%，年成長約28%；去年第四季自結合併營收約1290億元，季成長8%、年成長約18%，創季度營收新高；累計2021年全年自結合併營收約4479億元，年成長27%，再創年度營收新高紀錄。

益登去年12月合併營收109.90億元，月成長2.26%，年成長1.01%；累計去年第四季合併營收達309.3億元，季成長5.36%、年減少7.92%；累計2021年全年營收為1082.36億元，年減少0.26%，為歷史次高。