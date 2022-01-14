合庫金(5880)旗下合庫銀再度統籌主辦大聯大(3702)集團旗下品佳股份有限公司等值新臺幣36億聯貸案，此次聯貸主要用途為充實中期營運周轉金，由合庫銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，在金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，獲得1.65倍超額認購，最終以等值新臺幣36億元完成募集。

品佳成立於76年1月，為大聯大投資控股股份有限公司持股100%之子公司，品佳公司以「專業半導體通路商」為定位，從上游供應商代理產品及承接原廠技術至下游專業技術支援，提供半導體供應鏈中最佳的服務品質，並根據顧客需求進行產品的協同設計，規畫整體的解決方案及提供下游製造廠倉儲等服務。

此次聯貸為繼109年8月合庫銀行統籌主辦世平興業等值新臺幣100億元暨世平國際(香港)美金2億元聯貸案之後，合庫銀行再度統籌主辦大聯大集團旗下子公司聯貸。

合庫金2021年12月稅後盈餘14.43億，2021全年稅後盈餘突破200億，達211.87億，每股稅後盈餘(EPS)為1.51元。合庫金旗下合庫銀預計今年辦理對外徵才合計近400人，第一梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募108名經驗行員，第二梯次則將配合鳳凰花開畢業季。