財政部長蘇建榮於今(13)日蒞臨合作金庫總行大樓，慰勉奧運選手鄭怡靜、林昀儒、王子維等人以及未來的球星們，適逢年末春節前夕，蘇建榮除了向合庫同仁辭歲賀年，並在合庫金暨銀行董事長雷仲達的陪同下，與王子維、鄭怡靜及林昀儒等選手進行球敘，球場上互動熱烈精彩，並由雷仲達帶領桌球、羽球總教練、奧運選手鄭怡靜、林昀儒及王子維上台致贈簽名球拍與球隊團體簽名紀念品予財長，隨後也安排財長參訪合庫多功能文康活動中心勉勵練習中的球員，並參觀私人銀行部、CoLAB合庫創新實驗室，及至營業部體驗數位化金融服務。

合庫金在2021年全年度稅後盈餘首度突破200億元，達到211.87億元，成長23.65％，再創歷史新高。此外，合庫也指出，在善盡企業社會責任方面，合庫於民國36、38、81年分別成立桌球隊、棒球隊及羽球隊，三支球隊歷年來均有優異表現，羽球世界球后戴資穎獲得臺灣奧運史上第一面女子單打銀牌、鄭怡靜及林昀儒獲得奧運桌球混雙銅牌，合作金庫更連續十三度榮獲教育部體育署「體育推手獎」，囊括「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座。

而雷仲達上任後即大力支持桌球、羽球、棒球三支球隊的發展，對於優秀選手晉升、營養金、優勝獎金等獎勵方式進行全面性調整，逐年增編球隊預算，讓選手們無後顧之憂，專心投入訓練精進球技，積極參與國內外賽事，並在國際體壇取得不少佳績。