合庫銀行29日榮獲工商時報「Trust Award多元信託創新獎」四大獎項，獎項含括「安養照護信託創新獎－金獎」、「都更危老信託創新獎－優質獎」、「員工福利信託創新獎－優質獎」以及「最佳創新型態信託獎－特別獎」，對此合庫銀行董事長雷仲達表示，合庫將持續以「樂活自在、永續創新」的服務理念，走進社區，深入校園，推廣信託觀念，讓信託與生活緊密結合，並運用金融科技擴大信託服務範疇，以實現普惠金融價值，善盡企業社會責任。

合庫銀行表示，台灣目前面臨人口、房屋雙老問題，協助國人儘早進行財產及退休後的生活規劃與加速推動都更危老重建，建構安全家園，一直是合庫致力推動的方向，因此近年來合庫銀行努力精進信託產品的設計及調整組織、整合內外部資源，以發展符合社會脈動及具公益性的產品。

合庫並設立專責行銷團隊，站在第一線與企業面對面推廣員工福利信託，讓企業透過福利制度的設計，為員工累積退休金第三層支柱，凝聚員工向心力，達到企業留才的目的。

尤其對於國人退休後生活的安排，合庫特別給予行員長照資訊課程訓練，瞭解高齡者所會面臨的需求，並強化安養信託的功能，搭配多元資產，為國人打造生活防護網，更為加強都更危老重建力道，亦成立跨部門「都更及危老重建推動小組」，攜手資產管理公司挹注客戶重建資金缺口，並於整合期運用信託機制，有效建立地主、建商、融資方的互信，縮短整體開發時程，改善居住安全問題。

另外，合庫銀行為了加速信託數位轉型，優化客戶體驗，投入相當資源在提升資訊系統，包括與長照平台合作「長照金融管家」，建立起信託與長期照護業者的資訊、金流服務管道，並且維繫家庭成員對長輩健康關懷，藉由信託契約事先約定以信託財產進行自動支付長照服務自負額，免除客戶請款程序，讓信託付款更為便捷。另正架設信託服務網，提供客戶即時查詢資產配置的服務，並設置異業結盟區，滿足客戶全方位生活需求。