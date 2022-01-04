第一屆「高齡金融規劃顧問師」日前放榜，其中，合庫銀行取得顧問師專業資格人數122人，不僅占本屆比率達20％，更為全台首家擁有逾百位「高齡金融規劃顧問師」的銀行，對此合庫指出，未來合庫將以此為利基，更積極投入協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養相關諮詢服務。

合庫董事長雷仲達本身也是信託公會理事長，在信託公會與金融研訓院合推「高齡金融規劃顧問師」新的專業證照時，不只指示內部積極進行員工參與該課程相關培訓的安排，更鼓勵同仁報考，如今合庫銀行已有上百位行員取得該專業證照，據了解合庫將以未來270家分行，每位都有一位高齡金融規劃顧問師為目標，讓分行都能順利參與樂活安養信託規劃。

合庫銀行信託服務團隊繼長照種子部隊加入後，現在更新添高齡金融規劃顧問師的陣容，團隊的專業可說更上一層樓；對此合庫表示，高齡金融規劃顧問師是經過系統化培訓的專業服務人才，以高齡長輩的角度貼近客戶的需求，除了提供有關繼承、稅務、監護與信託等相關法規及金融商品方面的諮詢、規劃服務外，也提供有關老人福利和長期照護等政府資源的資訊，為高齡者整合安養資源、配置資產，保護高齡者的經濟安全。

合庫銀行已連續五年榮獲「高齡者及身心障礙者財產信託業務」評鑑績效優良銀行，屢獲主管機關肯定的同時，亦積極投入創新信託業務，為高齡長輩精心規劃優質、創新的樂齡金融服務，並積極推動異業結盟與長照機構合作，推出「長照金融管家」協助銀髮族管理信託財產，並且做為銀行信託服務與長照業者溝通橋樑，以信託財產進行自動付款流程，打造信託與生活緊密結合的樂活生態圈，對此合庫指出，未來也將秉持合庫「樂活自在、永續創新」的服務理念，透過多元的資產信託規劃與長照服務，用心為客戶創富、守富及傳富，安心樂活度過人生各個階段，以溫度善盡企業社會責任，落實信託2.0普惠金融精神。