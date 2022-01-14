合庫銀行與大聯大集團合作再傳佳音。繼109年8月合庫銀行統籌主辦世平興業等值新臺幣100億元暨世平國際(香港)2億美元聯貸案之後，合庫銀行再度統籌主辦大聯大集團旗下品佳股份有限公司等值新臺幣36億元聯貸案，並於14日於合作金庫總行十九樓舉行聯合授信案簽約。本次聯貸主要用途為充實中期營運週轉金，由合庫銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，在金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，獲得1.65倍超額認購，最終以等值新臺幣36億元完成募集。

品佳股份有限公司成立於76年1月，為大聯大投資控股股份有限公司持股100％之子公司，品佳公司以「專業半導體通路商」為定位，從上游供應商代理產品及承接原廠技術至下游專業技術支援，提供半導體供應鏈中最佳的服務品質，並根據顧客需求進行產品的協同設計，規劃整體的解決方案及提供下游製造廠倉儲等服務。

合庫銀行長期深耕聯貸市場，係台灣聯貸市場領導業者之一，110年度聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃。

合庫銀行在董事長雷仲達的帶領下，獲利屢創新高，110年1～12月合併稅後盈餘較109年同期成長26.6％。另為協助國人儘早進行財產及退休後的生活規劃與加速推動都更危老重建，建構安全家園，合庫銀行努力精進信託產品的設計及調整組織、整合內外部資源，以發展符合社會脈動及具公益性的產品。

另外，永續發展已成為全球追求的普世價值，合庫銀行藉由國內首宗營建相關「永續發展連結貸款」，期望能發揮領頭羊的角色，透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，也藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標，攜手善盡社會責任，落實環境保護、共創綠色永續價值，為永續發展盡一份心力。