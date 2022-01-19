彰銀(2801)統籌主辦大聯大(3702)集團子公司詮鼎及旗下振遠、昱博總金額1.5億美元聯合授信案，已順利募集完成，18日由彰銀董事長凌忠嫄代表銀行團，與詮鼎集團董事長許銘仁簽約，資金用途為充實中期營運周轉金。

彰銀為大聯大長期密切往來合作夥伴，為集團籌措資金首選機構。此次聯貸案為彰銀繼2020年6月統籌主辦品佳集團26億元聯貸案、2021年9月統籌主辦世平集團新臺幣140億元暨2.4億美元聯貸案後，再次統籌主辦大聯大集團聯貸案。

此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦行，聯貸銀行團成員包括一銀、兆豐銀、合庫、華銀、上海商銀、農業金庫及新光銀共8家金融機構熱烈響應，顯見詮鼎集團在半導體零組件通路銷售的營運績效，獲得金融同業一致支持與肯定。

詮鼎集團為全球半導體零組件通路商龍頭大聯大旗下主要事業群之一，產品領域包含手機、PC、物聯網（IoT）、網路通訊、LCD及電源等多項應用領域，代理經銷品牌達30多種，提供客戶完整的設計方案、零組件應用設計及物流管理等全方面服務。

詮鼎集團深耕亞洲市場多年，營業據點包括台北、北京、上海、深圳、東京、大阪等主要城市。受惠防疫概念、5G、物聯網（IoT）及人工智慧（AI）發展趨勢，消費市場對半導體及相關電子零組件需求持續強勁，詮鼎集團產品出貨持續暢旺，未來營收及獲利成長可期。

據大聯大財報揭露，詮鼎實收資本額56.07億元，2021年前三季稅後淨利10.86億元、年增26.53％，每股盈餘約1.94元。其中，振遠稅後淨利3.8億元、年增達61.78％，每股盈餘約1.77元。昱博稅後淨利2.58億元、年增達近1.07倍，每股盈餘約1.18元。

彰銀2021年自結合併稅前淨利101.2億元、年增約21.8％，稅後淨利87.66億元、年增約24.5％，每股盈餘（EPS）0.84元，自近11年低點回升。透過良好的聯貸架構規畫與設計，彰銀替企業客戶打造適合的融資產品，提供全方位金融服務攜手優質企業夥伴共同成長。