合庫金(5880)迎接虎年，率公股之先，將自111年1月1日起為員工調薪4％，再加計年度考績晉薪，平均加薪幅度達6.6％以上。在加薪利好消息下，合庫金早盤股價拉紅K，股價挑戰前高25.45元，最終收漲1.4％、報25.35元。

合庫金截至11月底自結累計稅後淨利達197.4億元，較去年同期大幅成長27％。業績亮眼的表現也反應在股價上，合庫金股價自雷董事長上任後逐步升高，在投資人心目中是個穩定成長的投資標的，尤其是近年來流行的存股理財，合庫金一直都是民眾喜歡長期持有的成分股，合庫去年度起開辦員工持股信託，每月相對提撥1000元認股資金給員工，這項福利相當於加薪平均幅度約1.55％，員工得以透過規律之小額儲蓄，與公司共享經營績效，累積資產以享受退休後的樂齡生活。

合庫董事長雷仲達認為打造幸福企業，應落實在員工福利與相關制度的規畫上，並為同仁提供更完整的照顧，例如近期為配合國內觀光業振興方案，合庫不僅提供國內員工「五星級飯店」住宿券及旅遊刷卡金補助，另因應疫情變化，為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，並實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等多項配套措施，讓員工得以安心工作，放心旅遊。

合庫金繼107、108年為員工調薪，明年再度調薪4％的消息，有效鼓舞員工士氣，也激勵合庫金在牛年封關挑戰高點。