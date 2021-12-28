合庫銀行28日宣布，由合庫等四家金融機構共同統籌主辦等值新臺幣46億元聯貸案順利完成簽約，尤引人矚目之處在於，該聯貸案使誠美材料正式宣告結束先前的債協期間，步入正常營運。

合庫在先前誠美材債權債務協商期間，以最大債權銀行身分召開債權債務協商會議，整合妥適方案，協助誠美材得以繼續營運；對此合庫指出，經過全體債權銀行及公司共同努力，誠美材公司營運及財務情形逐漸步入正軌之後，合庫銀行便依公司營運模式規劃適當條件，協助公司籌組該聯貸案，公司清償既有債務後將得以解除債權債務協商狀態，創造銀行及企業雙贏的最佳結果。

誠美材成立於94年5月，以偏光板的產銷為主要業務，除既有產品外，亦持續研發具有高對比、高透過率、低階觸角等特性的手機超薄型偏光板產品。另亦開發符合歐規5.0要求的車載補償模偏光版及生產中小尺寸OLED用偏光板，以多元化產能，提高其偏光板在市場的競爭力。

合庫銀行在雷仲達董事長帶領下獲利屢創新高，110年1~11月合併稅後盈餘較109年同期成長27.45％之外，亦持續關注永續發展議題，主動接軌國際倡議，積極響應巴黎氣候協定及淨零排放的目標政策，近期內配合財政部ESG倡議平台目標時程，陸續完成的重要工作包括導入氣候相關財務揭露（TCFD），發行綠色債券、可持續發展債券及社會責任金融債，並已承諾於111年簽署赤道原則與評估導入科學基礎減量目標倡議、加速海內外據點的溫室氣體盤查。