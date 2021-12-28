臺銀28日宣布，已率11家銀行共同完成籌組森霸電力244.5億聯貸簽約，並由森霸電力董事長薛人豪與臺灣銀行董事長呂桔誠先生共同主持簽約儀式，本聯貸案順利籌組完成，將有助森霸電力二期電廠擴建案的進行及提升森霸電力營運競爭力。

臺銀說明，該聯貸案資金用途主要供支應森霸電力二期電廠計畫資本支出暨充實營運週轉金，由臺灣銀行、土地銀行、彰化銀行、玉山銀行、第一銀行、華南銀行、上海銀行及合作金庫銀行共同主辦，邀集遠東銀行、台北富邦銀行及臺灣中小企業銀行共同參與，參貸銀行共11家，充分顯示金融同業對森霸電力經營團隊實力及長期營運表現，具高度信心與肯定。

臺銀指出，森霸電力一期電廠裝置容量約100萬瓩，自93年完工商轉以來，均維持機組及各項設施最佳性能狀態，提供高品質且穩定的電力來源，而森霸電力二期電廠配合政府能源政策，新機組預計於113年6月底前完工商轉，對於電網穩定及供電安全上扮演重要角色。