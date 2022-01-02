德國在2021年最後一天關閉剩餘6座核電廠中的3座，剩下的3座將在今年底關閉。

這6座核電廠在2021年占全國發電量約12％，再生能源近41％，燃煤不到28％，天然氣約15％。

外界認為沒有低發電成本的核能後，德國電價將不斷上漲。