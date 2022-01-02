德國2021年最後一天 關閉3座核電廠 21:242022/01/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國在2021年最後一天關閉剩餘6座核電廠中的3座，剩下的3座將在今年底關閉。 這6座核電廠在2021年占全國發電量約12％，再生能源近41％，燃煤不到28％，天然氣約15％。 外界認為沒有低發電成本的核能後，德國電價將不斷上漲。 《國際產業》疫情急升 紐約7家蘋果直營店全關 法國單日染疫人數再創紀錄 夜店延長關閉3週 #德國 #關閉 #核電廠 #最後一天 #剩餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德最後6座核電廠關閉3座 朝全面廢核邁進 07:222022/01/02 國際 能源成本飆不停 威脅歐洲經濟復甦 09:172022/01/01 財經 世衛示警Omicron恐使醫護超負荷 各國出招壓疫情 03:322021/12/29 國際 兩扇正在關閉的機會之窗 04:102021/12/27 時論廣場 2021年最後一天 蔡英文感謝醫護守住疫情防線 11:452021/12/31 政治 網路互助落幕 螞蟻相互寶關閉 04:102021/12/30 全球財經 無視國際批評 俄羅斯再勒令關閉知名人權組織 21:312021/12/29 國際 核電廠斷然處置程序遭糾正 台電：虛心檢討 13:242021/12/28 財經 德國內政部長因疫不出席冬奧 總理尚未決定 10:232021/12/30 兩岸 海納百川》亡羊補牢 規劃現有核電廠延役吧（李敏） 13:132021/12/29 海納百川 foodpanda當機3.5小時「餐廳全關閉」 搶修恢復了 14:542021/12/29 生活 財經熱門新聞 台股2萬點有壓力！ 老謝曝5字：恐淪台積電2021下場 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 美巨頭搞小圈圈 台積電遭排擠？教父挖出這段內幕：結局驚人 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 帶孩子擠地鐵、不留遺產給後代 世界富豪絕對不做的5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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