德國聯邦統計局4日公布，去年12月零售銷售月增0.6％。路透調查分析師原先預期12月零售銷售月減0.5％，但實際結果意外成長，可見德國為了防堵Omicron變種病毒傳播而實施的新一波防疫措施並未嚇阻消費需求。去年德國實質零售銷售因此成長0.9％，名目零售銷售也成長3.1％，雙雙創下歷史新高。

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