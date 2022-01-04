德國2021年零售銷售 創新高 19:112022/01/04 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局4日公布，去年12月零售銷售月增0.6％。路透調查分析師原先預期12月零售銷售月減0.5％，但實際結果意外成長，可見德國為了防堵Omicron變種病毒傳播而實施的新一波防疫措施並未嚇阻消費需求。去年德國實質零售銷售因此成長0.9％，名目零售銷售也成長3.1％，雙雙創下歷史新高。 2022年開年 澳洲新冠確診人數再創新高 中華電信2022跨年夜行動上網數據量創新高 #零售銷售 #德國 #創新高 #德國聯邦統計局 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大田2021年營收、每股獲利 雙創歷史新高 18:222022/01/04 財經 2021出口規模 創新高在望 04:102022/01/02 專題周報 《半導體》車用產品就位 德微2023年佔比上看1成 13:572022/01/02 財經 德國2021年最後一天 關閉3座核電廠 21:242022/01/02 財經 6都全年交易量突破26.5萬棟 刷新8年來新高紀錄 20:322022/01/03 財經 《國際經濟》德國再關3廠 反對歐盟核電著綠衣 10:172022/01/03 財經 《國際產業》北溪二號向前行 料年中可獲德國批准 16:142022/01/04 財經 《國際經濟》俄天然氣管線 連13天逆回輸波蘭 10:512022/01/03 財經 陸媒：美日德俄印展望2022 看好對陸經濟關係 09:132021/12/31 兩岸 《國際社會》澳洲單日確診近4.8萬人 新南威爾斯住院人數創新高 15:232022/01/04 財經 操盤心法－新台幣強＋外資買 元月行情挑戰18,991 04:102021/12/31 證券．權證 財經熱門新聞 爆英特爾、大陸客戶出手！ 台積電赴高雄設廠內幕曝光 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 2022年物價要漲瘋了！專家曝4大兇手：通膨飆更猛 - 財經 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。