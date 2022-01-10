受塞港拖累運力減損，萬海（2615）今（10）日公布2021年12月合併營收232.52億元，月增1.55％、年增107.17％，意外只創下史上第四高，低於第三季的8、9、10月；累計去年全年合併營收2280.14億元，年增178.47％，是2020、2019年總和，仍繳出史上最佳成績。

美西塞港嚴重，船舶等待進港時間拉長，萬海美西線11、12月起就沒辦法提供穩定的定期航班，暫定發班且不再投入新的運力，轉而將重心回防亞洲航線布局，搶攻第四季近洋線旺季商機。

萬海表示，近期因為防疫措施升級，亞洲各地碼頭陸續宣布新的規定，對於船期維持與船員調派也出現新的挑戰；另外，美國單日新增確診雖然創新高，引發對碼頭工人勞動力緊缺及碼頭效率降低擔憂，但目前看來新年假期過後派工作業尚屬正常，萬海2022年1月下旬台灣至美西線發三班，2月恢復正常發班。