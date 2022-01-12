高雄港第5貨櫃中心79號至81號碼頭將由萬海航運公司接手，總經理謝福隆與臺灣港務公司總經理陳邵良簽訂租賃契約，為期20年。此次簽約象徵臺灣港務公司持續協助輔導航商建立長遠營運基地外，也宣示萬海航運公司持續深耕高雄港作為全球轉運基地，並擴大營運規模，投資金額高達70餘億元進行碼頭及櫃場改建。

臺灣港務公司與萬海航運公司於12日簽署為期20年的高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭及附屬設施租賃契約。第五貨櫃中心79-81號碼頭總長度近870公尺，水深負14至15公尺，自88年起由長榮海運公司承租，今適逢該公司將於112年下半年搬遷至第七貨櫃中心營運，港務公司為維持高雄港為貨櫃樞紐港地位，推動高雄港貨櫃碼頭整合，由萬海航運公司接續進駐第五貨櫃中心。

萬海航運公司預計投資新臺幣70餘億元進行碼頭及櫃場改建，包含現代化橋式起重機及門式起重機等，可有效提升裝卸作業效率，並利用第五貨櫃中心深水碼頭營運利基，加強遠洋航線布局。

萬海航運公司為全球十大航運公司，於1994年由第一貨櫃中心42號碼頭搬遷至第二貨櫃中心63／64號碼頭，近10年除2020年受疫情影響外，在高雄港年作業量皆達100萬TEU以上，營運作業量極為穩定，對於鞏固高雄港貨櫃量極具貢獻。近年萬海航運公司擴大營運範圍，跨足遠洋航線之經營，原承租第二貨櫃中心63／64號碼頭作業能量已逐漸飽和，而有提升碼頭營運能量之需求。

港務公司表示，期盼藉由該租賃契約，協助萬海航運公司以高雄港為全球母港持續深耕，積極爭取遠洋及近洋航線及轉口貨源佈署，以創造雙贏共榮，並提升高雄港整體營運競爭力，再創高雄港另一個成長高峰。