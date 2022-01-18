台北君悅酒店17日傍晚5點左右驚傳火警，由於濃煙隨排煙管道竄出屋外，引發鄰近民眾關注，所幸火勢在10分鐘內迅速撲滅，顧客及員工合計535人均順利疏散、無人受傷。初步調查起火點為地下三樓點心房，館內餐廳隨後便恢復正常營運、未受太大影響。

1990年9月開幕的台北君悅酒店，由豐隆集團旗下千禧國際酒店集團及新加坡城市發展公司共同出資興建，委由凱悅酒店集團經營管理。緊鄰台北101大樓的金融中心黃金地段，設有850間客房及9間高級餐廳及酒吧，為全台量體最大的國際五星級指標酒店。

台北君悅酒店表示，17日下午5點左右館內地下三樓的點心房竄出濃煙火苗，飯店第一時間即通報所有賓客，由酒店內消防小組立即協助清查，協助疏散至一樓大廳外，並通報轄區消防隊前往處理。所幸火勢迅即於10分鐘撲滅。

台北君悅酒店表示，火警原因正由警方調查中，館內餐廳隨後均恢復正常營運，一切正常無安全疑慮。消防人員現場勘查初步判定，起因為地下三樓點心房的烤箱竄出火苗，使濃煙瞬間隨排油煙管竄出，燃燒面積約2平方公尺，起火原因尚待釐清中。