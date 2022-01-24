獲得5200萬元補助，中興大學攜手農委會農試所、畜試所及農科院共組「智慧永續新農業研究發展中心」，24日舉辦啟動儀式，未來將以興大智慧農業研發中心為基地，整合全台AI與農牧研發能量，聚焦於「新農業」，針對農業領域因應環境變遷的人工智慧技術開發，建立代表性的示範應用場域，實際解決農牧產業重大議題與挑戰，期望台灣成為亞太地區智慧農業指標國。

該中心重點項目，包含核心技術、智慧檢測、智慧農牧場及智慧栽培四大面向，並以9項子計畫研發技術切入，聚焦三大亮點作物，包括水稻、畜牧及蘭花。現場由副校長林俊良與執行長楊明德進行技術展示解說，包含利用智慧型手機，以非破壞性方式，檢測水稻含水量及蘭花病毒的可攜式快速病原檢測等前瞻農業技術。

該中心啟動儀式，由興大校長薛富盛、副校長林俊良、農委會主委陳吉仲、農業試驗所長林學詩、畜產試驗所長黃振芳、農科院動物科技研究所長陳正文，及農科院植物科技研究所長林育萱等人，共同參與。

中興大學以農立校，林俊良帶領跨域團隊，結合校內農學院、工學院、理學院、電資學院、法政學院、管理學院與生命科學院，配合國家農業與能源發展政策，在數位轉型趨勢下，結合IoT建立動植（生）物培育管理服務，針對農業管理應用，整合開發所需的關鍵人工智慧核心技術，並與農委會農試所、畜試所及農科院等重要農事單位合作，設立示範應用場域進行驗證。

該中心獲得科技部「回應國家重要挑戰人工智慧專題研究」重大國家型計畫5200萬元補助，經費全國最高。

因應氣候變遷與節能減碳，該中心將投入智慧農業技術開發，整合農、工、電資、法律專長教授及農業研究單位專家，藉由AI核心技術的進階研究與資源整合平台、農業大數據共享服務平台及資料治理，將AI導入農業生產的智慧檢測、智慧栽培與智慧牧場，以利氣候變遷農業調適、精準農業檢測與耕作管理、綠能研發落地，降低農牧生產碳排新農業，最終達到節能、減碳、省工及永續的智慧農業新目標。

該中心重點項目，包含核心技術、智慧檢測及智慧農牧場及智慧栽培四大面向，並以9項子計畫研發技術切入，聚焦三大亮點作物，包括水稻、畜牧及蘭花。現場由林俊良與楊明德進行技術展示解說，包含利用智慧型手機，以非破壞性方式，檢測水稻含水量及蘭花病毒的可攜式快速病原檢測等前瞻農業技術。