貿聯12月及2021年營收創新高 10:112022/01/07 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貿聯-KY（3665）12月營收28.8億元、月增6.59％、年增44.1％，創單月歷史新高，累計2021年1～12月營收為286.8億元、年增27％，同樣創下歷史新高。 貿聯提到，12月營收首度站上1億美金大關，受年底消費採購需求支撐，除了電器類季節性調節外，其他各產品線出貨維持穩定，而數據中心本月線束拉貨比預期強勁。 對於未來的出貨展望，貿聯對半導體、電動車、資訊科技與數據傳輸等板塊仍保持樂觀。 興勤12月營收6.52億 寫半年新高 麗豐-KY 2021營收年增近三成 再創新高 #貿聯-KY #貿聯 #月營收 #營收創新高 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 維田 去年營收創新高 04:102022/01/07 證券．權證 臻鼎 2021營收1,500億創高 04:102022/01/07 證券．權證 健喬去年12月營收再創高 Q4獲利豐收可期 18:312022/01/06 財經 台股摜破5日線 台積電5日線攻防戰況激烈 12:092022/01/06 財經 股價有撐 去年12月營收創高黑馬股出列 12:202022/01/06 財經 鴻準、乙盛 集團股助威 04:102022/01/06 證券．權證 維田去年12月營收暴衝 Q4、全年同步登高 18:292022/01/06 財經 《電子零件》臻鼎-KY去年營收創高 今年續好 10:172022/01/07 財經 《其他股》基士德上季營收衝鋒 今年樂觀 15:572022/01/06 財經 Fed轉鷹挫殺美股 矽力摜殺跌停 高價股全倒 11:492022/01/06 財經 材料-KY 2021年營收創高 2022年成長動能可望為上市來最佳 16:122022/01/06 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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