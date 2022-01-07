貿聯-KY（3665）12月營收28.8億元、月增6.59％、年增44.1％，創單月歷史新高，累計2021年1～12月營收為286.8億元、年增27％，同樣創下歷史新高。

貿聯提到，12月營收首度站上1億美金大關，受年底消費採購需求支撐，除了電器類季節性調節外，其他各產品線出貨維持穩定，而數據中心本月線束拉貨比預期強勁。 對於未來的出貨展望，貿聯對半導體、電動車、資訊科技與數據傳輸等板塊仍保持樂觀。