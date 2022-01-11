受惠半導體廠擴產，京鼎(3413)2021年12月營收創新高，並帶動去年第四季以及全年營收同創新高紀錄。2021年營收首逾百億元，達122.46億元，比前年新高再成長逾二成。

京鼎去年12月合併營收攀升至11.84億元，創新高，月增6.31%，年增34.78%；第四季旺季營收續創新高，單季營收33.61億元，季增5.65%。2021年全年營收122.46億元，年增23.18%。去年營收創新高，獲利亦同望再步再創新高紀錄。

展望今年，隨著半導體廠擴產未歇加上公司竹南新廠即將啟動加入貢獻，法人預估公司業績可望再挑戰年增雙位數成長，並再創新高。

受惠美系半導體設備龍頭的強勁需求，京鼎去年第三季營收31.82億元，年增19.86%，EPS 4.88元，創單季新高。京鼎2021年前三季稅後淨利11.29億元，EPS 12.91元，為同期最佳。

展望2022年，可望持續受惠半導體廠擴產，加上竹南新廠加入貢獻，該新廠預計在2022年第一季試產，今年下半年開始逐步貢獻，可望將帶動京鼎2022年營運有望再拚雙位數成長。

法人預期，京鼎去年第四季營運再拚新高，2021年全年EPS估約18元。展望2022年，半導體擴產潮延續，加上新廠效益，今年營收有機會維持雙位數成長動能，並挑戰賺進兩個股本。