監察委員發布新聞稿提案糾正「斷然處置程序」機制，台電28日表示，「斷然處置」是為了掌握黃金時效、避免爐心熔毀所設計的重要防線，可強化電廠安全及因應事故能力。台電強調，核能安全是核電廠營運的最高原則，台電都虛心檢討，持續精進。

台電指出，日本福島事故後，台電即以此為殷鑑，針對類似的複合式天災，除全面進行各項強化改善措施外，也已發展一套完整的斷然處置策略，即電廠遭遇超出設計基準的災變，立即採取後備水源如生水、海水等，注入反應爐與用過燃料池內，確保核燃料被水掩蓋，目的即是掌握黃金時效，避免爐心熔毀及放射性物質大量外釋，使事故對民眾的影響降到最低。

台電說明，斷然處置策略不僅通過原能會審查及歐盟壓力測試驗證，也已正式編訂程序書，確保爐心燃料能被水淹蓋，同仁不會面臨爐心熔毀的嚴峻情境。此外，各項執行策略均已明確指定執行人員，且針對短中長期的應變與支援規劃完整的策略，依事故情境動員廠內外必要組織，並不會僅依賴少數廠內人員肩負救援任務。

台電補充，台電每年皆會辦理緊急計畫演習，將複合式天災納入演習情境，進行斷然處置措施演練，持續強化人員訓練與緊急應變整備，可確保面臨複合式天災的挑戰時，機組安全無虞。

台電強調，確保核安為台電自始至終的使命，也是核電廠營運的最高原則，台電將會持續秉持謹慎的態度，做好核電廠的安全營運管理與緊急應變整備，針對本次監察委員提案糾正，台電的態度就是持續檢討，持續精進，繼續做好核安相關工作。