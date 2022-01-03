去年（2021）台北因萬隆變電所意外造成30萬戶停電，台電3日表示，由於事故相關檢測尚未完成，仍待第三方單位檢測，因此事故原因仍待確認，相關報告僅為台電同仁撰寫初步草稿，事實上尚未陳報至經濟部。

台電說明，台電公司已於去年12月29、30日邀集經濟部國營會、內政部消防署、台北市消防局、新北市消防局及外部電力領域專家學者等第三方公正單位，與原廠共同開蓋確認事故點，並取樣送試以查明肇因。

台電指出，台電公司針對1212事故同型8台變壓器立即辦理水平展開，已於去年12月15日完成相關細密巡視及相關檢測（含紅外線測溫及局部放電測試），且取油中氣體分析結果均正常。後續依廠牌年份負載狀況排定油中氣體分析取樣，預定於農曆年前全數送綜合研究所完成檢測以確保運轉安全。

台電強調，台電公司業於去年12月22日邀集各電機廠及公司專家，參考國際標準及本次案例經驗修訂變壓器絕緣油中氣體分析判定標準。