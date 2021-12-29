第一金(2892)旗下第一銀行掌握國際政經情勢及產業趨勢，海內外分行全力支援台商海外布局，今（29）日完成友嘉集團旗下MAG US Holding 8400萬美元聯貸案簽約，由一銀統籌主辦並擔任管理行，土銀、合庫及華銀共同主辦，輸銀、臺企銀、彰銀、高雄銀等參貸。

友嘉集團為全球前三大CNC工具機集團，近年透過併購日本、美國、德國等30餘家工具機與設備製造廠，提升相關生產技術，並擴大產品線與營業規模，目前工具機事業群共有37個工具機品牌，50個生產基地，分佈於全球十大機械製造國。

MAG US Holding為友嘉集團旗下公司，近年美國政府的「美國製造」政策促使製造業回流，將帶動美國經濟新一輪成長動能，而美國工具機需求亦將隨之成長，該集團營運發展可望受惠。

一銀海外據點橫跨歐、亞、美、澳等四大洲，長期協助提供台商核心企業與境外關係企業融資服務。一銀表示，將持續密切掌握企業需求，透過金融專業相關協助與服務串聯海內外經營據點，攜手客戶在地化發展，成為企業布局全球產銷的重要橋樑及最堅實的金援後盾。