第一金(2892)旗下第一銀行歲末年初衝刺聯貸，2021最後一個工作天跟2022首個工作天，接連主辦兩個聯貸案，分別是勤億蛋品、昭安國際，合計金額53億元。

第一銀行統籌主辦5年期新臺幣17億元聯貸案，該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款、支應擴廠投資計畫暨充實營運及購料週轉金，原預計募集16億元，在10家金融同業踴躍參與下，超額認購62%，承諾金額達25.92億元，最終以17億元結案，充分展現金融同業對勤億蛋品企業經營的認同與肯定。

勤億蛋品成立已邁入41年，係國內蛋品業龍頭，主要經營液蛋、洗選蛋及滴雞精等業務，目前為國內最大液蛋供應商，並以自有品牌「勤億」銷售全臺，下游客戶多元，包括大型食品廠、糕餅業、五星飯店、連鎖餐飲、團膳等，且為擴展營運基磐，自前端雞隻飼養至後端產品物流配送，延伸至堆肥處理及雞蛋相關之生技產品開發，積極建立上下游ㄧ貫化的垂直整合作業。為提升生產效率及自有蛋源比例，計劃藉由本次聯貸案資金增建自有牧場，擴大雞隻飼養規模，以掌控雞隻安全性，同時滿足國內訂單需求量，且為持續提升競爭力，亦將興建堆肥處理場及生技材料廠，深耕一條龍計畫，此外，隨2021年政府「雞蛋全面洗選政策」推動方向不變，加以歐盟通過「蛋雞廢籠指令」後亦影響部分國內量販業者僅販售非籠飼雞蛋，帶動雞蛋產業轉型之契機，有助於提升勤億蛋品營運成長動能。

昭安國際股份有限公司5年期新臺幣36億元聯貸案，1月3日於第一銀行總行舉辦簽約儀式，該聯貸案係由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，彰化銀行及玉山銀行擔任共同主辦銀行，並邀集兆豐銀行、永豐銀行、凱基銀行、華南銀行、臺灣銀行、土地銀行、國泰世華、陽信銀行、元大銀行等12家金融機構參貸。本案認貸金額達61.5億元，超額認貸比率達105%，參貸情形踴躍，最終簽約金額為36億元，本次聯貸資金主要係償還既有金融負債暨充實營運週轉金。

昭安國際成立迄今已逾40年，主要代理銷售多元酯紗、多元酯棉、聚酯粒及混紡紗等各項化纖產品，供承製加工絲、長纖布及針織布等多功能人造纖維使用。該公司因向來精準掌握產業上下游之脈動趨勢，故在化纖產業界頗負盛名，且經營團隊經歷豐富，與各大上市、櫃化纖廠皆維持長期且良好的合作關係，為國內化纖產品買賣的領導廠商。且近年來昭安國際為分散經營風險及擴增營運獲利動能，除穩固本業經營外，也積極將舊有廠房用地活化轉型開發成物流、廠辦大樓園區，跨足國際倉儲物流業務，提高土地廠房的附加價值運用，預期未來整體營運獲利將可望持穩增長。