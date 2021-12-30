進入2022年，美國即將展開升息循環，攪亂金融市場一池春水。不過，第一金投信認為，通膨壓力可望在第二季緩解，加上，景氣擴張周期尚未結束，企業獲利還有向上成長空間，股市多頭行情可望延續，建議投資人偏多看待。

在操作布局上，第一金投信看好4大類資產，分別是：受惠景氣復甦與美中爭霸的台股基金、創新科技浪潮下的AI人工智慧基金、元宇宙題材加持下的電競基金，以及提供優質息收與抵禦通膨風險的水電瓦斯基金。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，由於疫後經濟活動重啟，需求大量湧現，導致供應鏈嚴重短缺，原物料價格高漲，美國聯準會被迫調整貨幣政策，不僅加快縮減購債規模，並將提早升息。10年期美債殖利率近期應聲上彈，來到1.4％以上。

不過，唐祖蔭認為，通膨最壞時點已過。因為企業生產逐漸回到正常軌道，塞港問題也進一步改善，通膨率可望在第一季觸頂回落。經濟循環也將變換檔位，從修復期走向復原期，類似2004～2005年、2010～2011年、2015～2016年的情況。

唐祖蔭強調，各國政府推動財政刺激方案，企業大力投資AI人工智慧等新創技術，所以長期驅動經濟成長的因子沒有消失，景氣擴張周期尚未結束，企業獲利還有成長的空間，預期股市在短線震盪整理後，終將回歸景氣和基本面。